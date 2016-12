foto Dal Web

- L'imprenditore ed ex deputato della Lega Nord, Pierluigi Copercini, 68 anni di Fontanellato (Parma), è morto annegato, forse a causa di un malore, mentre nuotava in località Isuledda, nel Comune di San Teodoro, durante le vacanze in Sardegna con la moglie e alcuni amici. Copercini si sarebbe allontanato dal gruppo nel pomeriggio, durante un'immersione di snorkeling e sarebbe stato spinto in una zona rocciosa.