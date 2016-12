foto Ansa

13:46

- E' stato ritrovato dai soccorritori il corpo senza vita di Massimo Collu, barista di 43 anni, che mercoledì sera era entrato per fare il bagno a Budoni, nelle coste del Nuorese, ed era scomparso in mare. L'allarme era stato lanciato dal fratello. Le ricerche con gli uomini della capitaneria di porto di Olbia, i carabinieri Budoni, i Vigili del fuoco, squadre di volontari ed amici sono andate avanti per tutta la notte sino a questa mattina.