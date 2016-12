foto Ap/Lapresse

11:26

- Una bambina di quattro anni è stata azzannata da un pitbull mentre si trovava sulla spiaggia di Lotzorai in Ogliastra. Ha riportato ferite alla testa guaribili in dieci giorni. Il fatto sarebbe potuto esser più grave se non fosse stata salvata dalla cugina, di qualche anno più grande, che è riuscita a strappare la piccola dalle fauci dell'animale.