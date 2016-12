foto Ansa

23:26

- Incidente mortale sulla strada statale 125 all'ingresso dell'abitato di Dorgali, in provincia di Nuoro. Una macchina, per cause in corso di accertamento, ha investito un uomo a cavallo che è stato catapultato a terra ed è morto sul colpo. La vittima si chiamava Giovanni Fancello, di 37 anni. Sul fatto indagano le forze dell'ordine.