Ogliastra, bimba di 8 anni muore annegata

foto Ansa 16:20 - Una bambina di otto anni è morta annegata nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Iscrixedda, nel Comune di Lotzorai, in Ogliastra. Il corpo della piccola, residente nel Nuorese, è stato recuperato da un militare della Guardia costiera libero dal servizio, che in quel momento si trovava in spiaggia. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. - Unaè morta annegata nello specchio d'acqua antistante la, nel, in. Il corpo della piccola, residente nel Nuorese, è stato recuperato da unlibero dal servizio, che in quel momento si trovava in spiaggia. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 ma per la bimba non c'è stato nulla da fare.

La piccola era in vacanza insieme ai genitori e al fratello 16enne a Lotzorai. Stava giocando a riva lungo la spiaggia Lido delle Rose, quando i genitori l'hanno persa di vista. Pochi attimi e la bimba, che si era spinta in acqua, è annegata. Porta a riva, le sono state praticati il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, prima dai bagnanti poi dal personale del 118 intervenuto immediatamente, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Sul posto è anche arrivato un elicottero per un eventuale trasferimento d'urgenza in ospedale, ma per la bambina non c'è stato nulla da fare.