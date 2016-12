foto Ansa

- Settemila ettari di macchia mediterranea, boschi e pascoli andati in fumo, spazzati via dalla furia delle fiamme, quattro persone ferite di cui una molto grave, un migliaio di persone costrette a lasciare le case. E' il parziale bilancio degli incendi che nelle ultime 48 ore sta tenendo sotto assedio la Sardegna e in particolare la parte centro sud dell'Isola da Oristano a Cagliari, ma focolai si sono accesi nel pomeriggio anche in Ogliastra.