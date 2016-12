Incendi nell'Oristanese, evacuate altre case

foto Ansa Correlati Roghi nell'Oristanese, case evacuate 16:07 - Nell'Oristanese resta l'emergenza incendi. A Laconi, nella notte la Protezione civile ha evacuato 40 persone, compresi gli ospiti di una casa di riposo, per un rogo che non accenna a fermarsi. Le fiamme si stanno avvicinando sempre più al centro abitato ed ora vengono allontanati dalle loro abitazioni i residenti della Borgata Santa Sofia e quelli della parte alta del paese, completamente circondata dal fuoco. In azione c'è anche un Canadair. - Nell'Oristanese resta l'emergenza incendi. A Laconi, nella notte la Protezione civile ha evacuato 40 persone, compresi gli ospiti di una casa di riposo, per un rogo che non accenna a fermarsi. Le fiamme si stanno avvicinando sempre più al centro abitato ed ora vengono allontanati dalle loro abitazioni i residenti della Borgata Santa Sofia e quelli della parte alta del paese, completamente circondata dal fuoco. In azione c'è anche un Canadair.

In Sardegna 4 feriti - Quattro persone, fra ustionati e intossicati, sono rimaste ferite a causa degli incendi in Sardegna. Il forte caldo non allenta la morsa alimentando i roghi sull'isola. Dalla mattina i vigili del fuoco, gli uomini del corpo forestale, i volontari della protezione civile e le squadre dell'ente foreste stanno lavorando nel tentativo di domare i numerosi incendi, alcuni dei quali non si sono mai spenti da ieri. A Sinnai (a 20 km da Cagliari) un ispettore della forestale impegnato nello spegnimento di uno dei roghi nella zona di Burranca, vicino alla 125, si è sentito male probabilmente a causa della temperatura elevata ed è stato soccorso e trasportato via dalla zona in ambulanza. Situazione d'emergenza ancora a Ghilarza dove stanno lavorando tre elicotteri regionali. Il bilancio dei feriti nella zona si è aggravato: assieme all'allevatore rimasto ustionato ieri mentre tentava di salvare il bestiame, un altro giovane è stato medicato per ustioni lievi e una persona è stata trasportata in ospedale per aver respirato ossido di carbonio.



Aperti nuovi fronti di fuoco - Intanto si sono aperti nuovi fronti del fuoco: a Pattada, nel centro Sardegna, Serrenti e Burgos dove stanno operando complessivamente cinque elicotteri. In tutta l'isola stanno andando letteralmente in fumo migliaia di ettari di macchia mediterranea, boschi e pascoli.



Allertata la Francia - Due Canadair di supporto sono stati spostati nell'isola da Ciampino e uno da Trapani. Inoltre è stato allertato il sistema antincendi francese in Corsica per coprire il nord della Sardegna.