foto Ansa

23:46

- Circa 300 persone hanno partecipato questa sera in piazza Tola a Sassari al sit-in organizzato dal movimento omosessuale sardo (Mos) per dire no all'odio razziale e omofobo che sabato notte ha portato un "branco" di giovani ventenni a massacrare, senza alcun motivo, due trentaquattrenni sassaresi. Alla manifestazione, insieme al presidente del Mos Barbara Tetti, erano presenti il sindaco Ganau e l'assessore comunale della Cultura Dolores.