foto Ansa

19:50

- Un aereo Md80 della compagnia Meridiana, partito alle 15.50 da Cagliari per Verona, è rientrato all'aeroporto sardo poco dopo il decollo, per l'accensione di una spia di malfunzionamento di uno dei due motori. L'atterraggio d'emergenza si è svolto senza problemi per i 147 passeggeri a bordo, che sono stati imbarcati su un altro velivolo già disponibile in pista e alle 17.30 sono ripartiti verso lo scalo veneto.