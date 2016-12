foto Carabinieri

- Litigano per l'eredità di un terreno e si colpiscono con una roncola e una zappa. Un pensionato di 81 anni e un disoccupato di 41, zio e nipote, sono stati medicati all'ospedale di Muravera a seguito delle ferite riportate durante la lite avvenuta nelle campagne di Villaputzu, in provincia di Cagliari. I due sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni aggravate.