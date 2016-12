Tragico bagno notturno in mare: muore 19enne

16:15

- E' finita in tragedia una festa in spiaggia a Platamona, vicino a Sassari. Un diciannovenne, Francesco Nonna, di Osilo, è morto all'alba dopo un bagno in mare al termine di un party notturno, al quale hanno partecipato un centinaio di giovani. Nonna era stato soccorso alle 7 da un'equipe del 118, dopo aver accusato un malore appena uscito dall'acqua. E' morto durante il trasporto in ospedale.