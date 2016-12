foto LaPresse

00:31

- Un uomo di 60 anni, Raimondo Degortes, di Olbia, è morto in uno scontro frontale avvenuto all'ingresso della città sarda. La vittima era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato in località Santa Lucia, con un'altra vettura guidata da un 30enne di Olbia. Nell'urto violentissimo Degortes è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente i medici del 118 e gli agenti della polizia municipale.