13:47

- L'Antitrust ha stabilito che Moby, SNAV, Grandi Navi Veloci e Marinvest hanno posto in essere un'intesa finalizzata all'aumento dei prezzi per il trasporto passeggeri su traghetti nell'estate 2011, sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres. Per questo motivo ha multato le quattro società per 8.107.445 euro.