Molotov contro il vicino perché il cane sporca

foto Ansa 01:24 - Un pensionato di sessant'anni è stato fermato dalla polizia di Sassari dopo aver lanciato tre bottiglie molotov contro il vicino. L'anziano, che da tempo si lamentava con il dirimpettaio, accusandolo di non pulire gli escrementi del cane per strada, al culmine dell'ennesima lite ha aperto la porta di casa e ha lanciato le molotov contro il contendente. Le esplosioni non hanno provocato danni né feriti. - Un pensionato di sessant'anni è stato fermato dalla polizia di Sassari dopo aver lanciato tre bottiglie molotov contro il vicino. L'anziano, che da tempo si lamentava con il dirimpettaio, accusandolo di non pulire gli escrementi del cane per strada, al culmine dell'ennesima lite ha aperto la porta di casa e ha lanciato le molotov contro il contendente. Le esplosioni non hanno provocato danni né feriti.

Tutto è successo all'ora di cena in mezzo alla strada, in vicolo Scala Mala, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme sono state spente dagli abitanti della zona prima dell'arrivo della polizia. L'autore del folle gesto, che dopo le esplosioni ha anche minacciato il vicino con un coltello da cucina, è stato accompagnato in questura per essere interrogato.