Sardegna, rapina in villa con mazze da baseball

foto Ansa Correlati Lecco, rapina in villa. Paura per due sorelle 13:55 - Scene da "Arancia meccanica" ieri notte a Sarroch, in provincia di Cagliari. Un imprenditore di 57 anni, la moglie di 42 e i figli di 15 e 11 anni sono stati aggrediti e rapinati nella loro villa. I banditi, con il volto coperto e armati di mazza da baseball, hanno immobilizzato la coppia e i figli, hanno colpito il padre con una mazza e rubato contati e gioielli. Ritrovata la Ford Focus della famiglia, sulla quale i malviventi erano fuggiti. - Scene da "Arancia meccanica" ieri notte a. Unla moglie di 42 e i figli di 15 e 11 anni sono stati. I banditi, con il volto coperto e armati di mazza da baseball, hanno immobilizzato la coppia e i figli, hanno colpito il padre con una mazza e rubato contati e gioielli. Ritrovata la Ford Focus della famiglia, sulla quale i malviventi erano fuggiti.

I malviventi hanno fatto irruzione nella casa, in località Forada Is Olias, poco prima delle 22, utilizzando una porta secondaria. Una volta all'interno i rapinatori hanno aggredito il proprietario, Christian Bonomo, e bloccato la moglie e i figli. Tutti sono stati legati e immobilizzati, i banditi hanno colpito il proprietario alla testa e hanno poi rubato 4mila euro in contanti, un orologio e gioielli per un valore di circa 5mila euro. Prima di fuggire, hanno anche portato via i quattro telefoni cellulari della famiglia e la loro Ford Focus. Il proprietario, Bonomo, lavora nel settore dei vivai e delle piante ornamentali. Sono stati gli stessi proprietari della villa a dare l'allarme.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari e gli uomini del Nucleo investigativo del Comando provinciale, che hanno avviato le indagini. Il 57enne è stato medicato dai sanitari del 118 per la ferita alla testa e le sue condizioni non sono gravi.



Ritrovata l'auto usata dai banditi per la fuga - E' stata ritrovata dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari l'auto usata dai rapinatori. La vettura non era lontano dall'abitazione.