- Registravano i propri aerei in Danimarca per non pagare l'Iva: così sono finiti nei guai per evasione undici persone. A scoprire la truffa è stata la gdf di Elmas (Cagliari), che ha posto sotto sequestro nove aerei. Tra gli indagati figurano noti imprenditori e un importante editore del Nord Italia. Il valore totale degli aeromobili sottoposti a sequestro è di 4,5 milioni di euro per un'evasione fiscale di 900mila euro.