01:13

- Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Portoscuso, in provincia di Carbonia Iglesias. L'uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un'auto proveniente dalla direzione opposta. Il motociclista è morto sul colpo, mentre il conducente dell'auto ed un altro passeggero sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.