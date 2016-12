Anziana uccisa a coltellate: fermato il nipote

foto Ansa 10:22 - E' stato arrestato per omicidio volontario Antony Muscas, di 20 anni, nipote di Maria Santoro, la pensionata di 70 anni uccisa a coltellate ieri sera a Serramanna, un paese del Medio Campidano. Il giovane, affetto da disturbi psichici, viveva con la nonna da anni. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo le 22 e lo hanno portato in caserma. Dopo l'interrogatorio, è scattato l'arresto. - E' stato, di 20 anni, nipote di, la pensionata di 70 anni uccisa a coltellate ieri sera a, un paese del Medio Campidano. Il, viveva con la nonna da anni. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo le 22 e lo hanno portato in caserma.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane ieri sera avrebbe avuto una violenta discussione con la nonna, un litigio furibondo al momento per cause sconosciute. Poi in preda all'ira avrebbe afferrato un coltello da cucina e si sarebbe avventato sull'anziana.



Secondo quanto accertato dal medico legale la donna sarebbe stata raggiunta da oltre venti coltellate. Una furia inarrestabile e violenta tanto che il piccolo coltello da cucina utilizzato per il delitto si sarebbe anche rotto. Il giovane si è poi allontanato da casa in tutta fretta lasciando la nonna in fin di vita in una pozza di sangue. Quando nella casa sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri per Maria Santoro non c'era più nulla da fare.