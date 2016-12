foto Getty 22:40 - Una donna di 70 anni è stata uccisa nella sua casa a Serramanna, nel Cagliaritano. Maria Santoro è stata colpita da diverse coltellate. L'ultimo a vedere l'anziana è stato il nipote della vittima, un uomo di circa venti anni, ascoltato dai carabinieri. - Una donna di 70 anni è stata uccisa nella sua casa a Serramanna, nel Cagliaritano. Maria Santoro è stata colpita da diverse coltellate. L'ultimo a vedere l'anziana è stato il nipote della vittima, un uomo di circa venti anni, ascoltato dai carabinieri.

Il delitto è avvenuto in un appartamento in via XXV Aprile, poco dopo le 21.