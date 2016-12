foto Ap/Lapresse

13:10

- L'ex giocatore del Cagliari, Gigi Riva, è finito nel registro degli indagati per falso ideologico con l'editore de "L'Unione Sarda", Sergio Zuncheddu, e il deputato del Pdl, Mauro Pili, per la visita in carcere al presidente del Cagliari Massimo Cellino. Secondo i pm, il calciatore avrebbe dichiarato il falso per entrare nell'istituto penitenziario, essendo le visite senza autorizzazione permesse solo ai parlamentari e ai loro collaboratori.