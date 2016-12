foto Ansa

01:31

- Un pensionato di 68 anni è rimasto schiacciato dalla sua auto a Sinnai, in provincia di Cagliari, perdendo la vita. L'uomo si trovava in un terreno in aperta campagna quando la sua auto, forse a causa di un guasto, per il terreno scivoloso o per una tragica distrazione, si sarebbe spostata. Il pensionato, nel tentativo di bloccare la corsa del veicolo con il corpo, sarebbe stato schiacciato morendo sul colpo.