Rubano la Porsche di Mesina, ladri si scusano

foto LaPresse 13:48 - "Scusaci, abbiamo sbagliato, non sapevamo che l'auto era la tua": così con una breve telefonata fatta il giorno dopo il furto, i malviventi che hanno rubato e incendiato il fuoristrada di Graziano Mesina, una Porsche Cayenne di seconda mano, hanno chiesto perdono all'ex primula rossa del banditismo sardo. Il suo nome, evidentemente, incute ancora timore. - "abbiamo sbagliato,": così con una brevefatta il giorno dopo il furto, i malviventi che hanno rubato e incendiato il, unadi seconda mano, hanno chiesto perdono all'ex primula rossa del banditismo sardo. Il suo nome, evidentemente, incute ancora timore.

"Mi hanno chiamato da un telefono pubblico per non farsi individuare - racconta Mesina, parlando in sardo stretto e mostrandosi tranquillo e sereno - e mi hanno detto cosa avevano fatto. Ma si sono subito scusati: non sapevano, così dicono, di chi era la macchina. Nessuna azione contro di me quindi, solo un caso che abbiano preso di mira la mia auto".



Il fuoristrada veniva utilizzato da Mesina, che oggi ha settant'anni e che dopo aver pagato i debiti con la giustizia si è impegnato nella riscoperta del suo territorio, anche per accompagnare escursionisti sul Supramonte di Orgosolo. Domenica il mezzo, intestato alla sorella e guidato da suo nipote (Grazianeddu infatti non ha la patente), è stato rubato a Villagrande, e solo in un secondo momento, una volta appreso dai documenti a bordo di chi era la proprietà, i malviventi avrebbero deciso di distruggerlo, e di far così sparire le loro impronte, dandogli fuoco in una cava di Siniscola.