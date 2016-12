foto Ansa

13:22

- E' stato trovato morto il trentenne originario di Ghilarza, nell'Oristanese, scomparso da ieri. Le forze dell'ordine lo hanno trovato nelle campagne della località di San Giovanni, fra Olbia e Arzachena. Per gli agenti non ci sono dubbi: il giovane si è tolto la vita, ma ancora non si conoscono le cause che hanno portato al suo gesto. I familiari avevano dato l'allarme dopo che non era rientrato dal suo lavoro, nell'agriturismo nelle campagne di San Giovanni.