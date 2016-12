Nuoro, online "lista nera" degli studenti gay

foto Facebook 13:08 - Bufera sul liceo classico "Giorgio Asproni" di Nuoro dopo che, lunedì sera, sulla pagina Facebook gestita dagli studenti, è apparso un post con nomi, cognomi e frequentazioni degli alunni omosessuali. Nonostante l'indignazione e i messaggi di solidarietà per gli studenti menzionati, la "lista nera" nel corso della nottata si è arricchita di nuove segnalazioni. Fino a quando la pagina sul social network è scompasa definitivamente. - Bufera suldi Nuoro dopo che, lunedì sera, sulla, è apparso un post con. Nonostante l'indignazione e i messaggi di solidarietà per gli studenti menzionati, la "lista nera" nel corso della nottata si è arricchita di nuove segnalazioni. Fino a quando la pagina sul social network è scompasa definitivamente.

Come racconta "La Nuova Sardegna", il martedì mattina gli studenti dell'Asproni si sono svegliati più agguerriti che mai. Il preside del liceo, Antonio Fadda, convocati docenti e rappresentanti di istituto, ha quindi sposato l'idea della maggior parte degli studenti e organizzare quindi una manifestazione per condannare la "lista nera" e per solidarizzare con i coinvolti.



"Di fronte a un episodio del genere non potevamo rimanere indifferenti – ha spiegato Fadda al quotidiano sardo – è stata una pubblica umiliazione e non potevamo lasciare soli coloro che hanno subito questi affronti. La scuola non farà mai finta di niente".