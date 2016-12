Ucciso bimbo frutto d'incesto, la madre a processo: carta igienica in gola

foto Ansa

- Dopo la condanna a 20 anni in primo grado di un pensionato di Nuxis per aver uccisio nel 1996 il neonato frutto dell'incesto con sua figlia, è in corso a Cagliari il processo nei confronti della madre, accusata di concorso in omicidio volontario. Durante le ultime testimonianze in Corte d'Assise è emerso che ad uccidere il bimbo sono stati sette metri di carta igienica ficcati in gola, più del cotone nelle narici per impedirgli di respirare.