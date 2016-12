foto Carabinieri

- Un cadavere in avanzato di decomposizione è stato ritrovato nelle campagne fra Sirai e Barbusi, alla periferia di Carbonia. A fare la scoperta due cercatori di asparagi che hanno chiesto subito l'intervento dei carabinieri. I resti, potrebbe trattarsi di un uomo, sono stati portati nell'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria sia per risalire all'identità sia per accertare le cause del decesso.