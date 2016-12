foto Ansa

10:27

- Un pescatore di 38 anni è morto ed un collega di 20 anni è ricoverato all'ospedale di Carbonia dopo che la loro imbarcazione, a causa delle cattive condizioni atmosferiche, si è ribaltata e i due sono finiti in mare. Sulla costa sud occidentale della Sardegna imperversano infatti pioggia e forte maestrale. I due sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto, ma per il trentottenne non c'è stato niente da fare.