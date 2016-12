foto Ansa

22:04

- E' morta all'età di 64 anni, Maria Loddo, ribattezzata "Lady Mercurio" dopo aver tentato di uccidere il marito col veleno. La donna stava scontando in una comunità nel Cagliaritano la pena di 12 anni per tentato omicidio, dopo essere uscita dal carcere, l'anno scorso, proprio a causa delle sue condizioni di salute. Ad accorgersi che aveva messo il veleno nella flebo che alimentava il marito fu un'infermiera del reparto in cui era ricoverato.