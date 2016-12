foto LaPresse

16:54

- Il presidente del Cagliari, Massimo Cellino, ha rifiutato i domiciliari concessi dal Tribunale del riesame. Il patron rossoblù ha ritenuto di dover uscire di prigione "solo quando verrà riconosciuta la sua estraneità alla vicenda, perché lui non ha fatto nessuna irregolarità", ha spiegato l'avvocato Benedetto Balleri. Cellino è in carcere con l'accusa di tentato peculato e falso, nell'ambito dell'inchiesta per i lavori dello stadio Is Arenas.