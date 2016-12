Cagliari, concessi i domiciliari al presidente Cellino ma lui li rifiuta

foto SportMediaset Correlati Cellino in carcere 16:42 - Il Tribunale dei riesame ha concesso gli arresti domiciliari al presidente del Cagliari, Massimo Cellino, in carcere dal 14 febbraio con l'accusa di tentato peculato e falso, nell'ambito dell'inchiesta per i lavori dello stadio Is Arenas. Ai domiciliari anche il sindaco e l'assessore ai Lavori pubblici di Quartu, Mauro Contini e Stefano Lilliu. Cellino ha però rifiutato: "Resto in cella fino a quando sarà dimostrata la mia innocenza". - Il Tribunale dei riesame ha concesso gli arresti domiciliari al presidente del, in carcere dal 14 febbraio con l'accusa di tentatoe falso, nell'ambito dell'inchiesta per i lavori dello stadio. Ai domiciliari anche il sindaco e l'assessore ai Lavori pubblici di Quartu, Mauro Contini e Stefano Lilliu. Cellino ha però rifiutato: "Resto in cella fino a quando sarà dimostrata la mia innocenza".

La decisione dei giudici del Tribunale del Riesame, di concedere i domiciliari agli arrestati (Cellino, il sindaco e l'assessore del Comune di Quartu), arriva dopo il colpo di scena di ieri quando l'accusa a carico dei tre si è trasformata da tentato a peculato consumato. La Procura, infatti, ha depositato alcuni documenti che proverebbero un passaggio di denaro dalle casse comunali a quelle dell'azienda, di Antonio Grussu (attualmente ai domiciliari assieme ai funzionari del Comune di Quartu Pierpaolo Gessa e Andrea Masala nell'ambito della stessa inchiesta) che ha eseguito alcuni lavori per l'impianto sportivo. Si tratta di oltre 360 mila euro pubblici destinati al Piano integrato d'area (Pia) Serpeddì-Is Arenas che, invece, sarebbero stati utilizzati per costruire alcune strutture dello stadio.



Cellino: "Uscirò quando sarà riconosciuta la mia estraneità" - "Il presidente Cellino ha ritenuto di dover uscire solo quando verrà riconosciuta la sua estraneità alla vicenda, perché lui non ha fatto nessuna irregolarità". Cosi' l'avvocato Benedetto Balleri che ha incontrato in carcere il presidente del Cagliari che gli ha confermato il rifiuto dei domiciliari.



"Cellino nostro eroe" - "E' il nostro eroe, è giusto che esca dal carcere". Sono di questo tenore le frasi dei tifosi che per ore hanno atteso inutilmente, fuori dal carcere di Buoncammino, con striscioni e bandiere l'uscita del presidente del Cagliari.