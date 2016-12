Cellino, i detenuti lo accolgono con una pizza

foto SportMediaset 11:19 - "I tifosi non devono avere nulla da vergognarsi, abbiamo fatto il possibile per dare loro uno stadio". Lo ha detto il presidente del Cagliari, Massimo Cellino, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione dello stadio Is Arenas. Il presidente, che ha trascorso la sua prima notte in carcere, è stato accolto bene dai detenuti che gli hanno offerto una pizza. - "I tifosi non devono avere nulla da vergognarsi, abbiamo fatto il possibile per dare loro uno stadio". Lo ha detto il presidente del Cagliari, Massimo Cellino, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione dello stadio Is Arenas. Il presidente, che ha trascorso la sua prima notte in carcere, è stato accolto bene dai detenuti che gli hanno offerto una pizza.

Giovedì sera Cellino ha incontrato il deputato del Pdl, Mauro Pili, in una cella al pianterreno. "Mi è apparso sereno - ha sottolineato Pili - parlando mi ha fatto capire di aver realmente compreso cosa era accaduto solo intorno alle 19, fino a quell'ora non si era quasi reso conto di nulla. Solo dopo ha preso atto di essere in carcere e di vivere un momento difficile della sua vita". Cellino è detenuto nel braccio sinistro del carcere, mentre l'assessore dei lavori pubblici del Comune di Quartu, Stefano Lilliu, arrestato con lui, si trova in una cella nel lato opposto. Entrambi dividono gli spazi con un altro detenuto.



Il presidente rossoblu durante l'incontro con Pili indossava una tuta ed ha trascorso la sua prima giornata in carcere tranquillamente, ricevendo solo due visite, ma la cosa che lo ha più colpito è stata l'accoglienza dei detenuti e del personale del carcere. "Mi ha detto che lo hanno accolto con grande affetto - ha spiegato ancora Pili - hanno dimostrato nei suo confronti amicizia e generosità, arrivando a preparargli anche una pizza per la cena".