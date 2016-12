foto Ansa

00:38

- Cade in acqua durante una battuta di pesca e muore. Il cadavere di un 33enne è stato rinvenuto al molo Dogana, a Cagliari. Ancora da stabilire il modo in cui l'uomo sia caduto in mare. Un altro pescatore che si trovava vicino al molo ha visto il corpo galleggiare in acqua. Lo ha subito recuperato, nell'estremo tentativo di salvarlo, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.