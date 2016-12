foto Ap/Lapresse

07:57

- I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno arrestato una infermiera professionale in servizio presso il locale Ospedale oncologico, accusata di aver falsificato ricette mediche sottratte a medici ospedalieri per acquisire ingenti quantitativi di un farmaco utilizzato per la terapia del dolore, il Contramal. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri del Nas di Cagliari.