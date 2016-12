foto Ansa

17:32

- E' stato trovato 500 metri più a valle rispetto al luogo dell'incidente, il corpo senza vita di Salvatore Tala, il cacciatore di 53 anni travolto e ucciso dal fiume nel quale era caduto, nelle campagne di Alghero (Sassari). L'uomo, impegnato in una battuta di caccia, era scivolato accidentalmente nell'acqua senza riuscire a mettersi in salvo. Inutili i tentativi degli amici di aiutarlo a causa della forza del torrente ingrossatosi per le piogge.