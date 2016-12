foto Twitter

11:49

- I lavoratori delle imprese d'appalto dello stabilimento Alcoa di Portovesme, che occupano la torre in ferro della grande miniera di Serbariu, hanno inscenato una nuova clamorosa protesta. Un gruppo di operai si è calato con una fune in una galleria. "I lavoratori degli appalti - ha spiegato Manolo Mureddu, delegato Rsu-Cisl appalti - chiedono la convocazione di una riunione per la stipula dell'accordo quadro sugli ammortizzatori sociali".