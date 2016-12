foto Ansa

22:38

- Altre cinque persone (di cui due bambini), delle 13 che sono entrate in contatto con il paziente ogliastrino affetto da influenza H1N1, sono risultate positive al tampone. Le loro condizioni sono buone: "Stanno bene - fa sapere l'assessorato alla Sanità della Regione Sardegna - e non hanno sintomi della malattia. Il fatto che siano risultate positive non implica che debbano sviluppare la stessa influenza".