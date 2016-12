foto Ap/Lapresse

21:22

- Un bambino di 11 anni ha perso la falange di una mano nell'esplosione di un petardo che avrebbe raccolto da terra in piazza a Bari Sardo, in Ogliastra. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio e il ragazzino è ora ricoverato a Nuoro dopo essere stato operato d'urgenza all'ospedale di Lanusei, per rimuovere alcune schegge che si erano conficcate nell'addome. Nell'esplosione il bambino ha riportato anche una frattura al piede sinistro.