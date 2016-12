foto Ansa

15:13

- E' stato firmato l'accordo per la cassa integrazione straordinaria (cigs) per i 496 lavoratori dello stabilimento Alcoa di Portovesme (Carbonia-Iglesias). L'intesa è stata ratificata nella sede del ministero del Lavoro a Roma. Alla riunione, lamentano però i sindacati, non si è affrontato il problema degli oltre quattrocento dipendenti dell'indotto che hanno ugualmente bisogno del soccorso degli ammortizzatori sociali.