I lavoratori ex Rockwool che dal 12 novembre occupano la galleria Villamarina di Monteponi, nel Sulcis, si sono murati dentro. La decisione è scaturita nel cuore della notte quando al termine dell'assemblea organizzata ieri dopo il vertice alla Regione e durata sino a tarda notte sono stati innalzati due muri in blocchetti e cemento davanti ai cancelli chiusi con catene e lucchetti.

I lavoratori della ex fabbrica di lana di roccia, chiusa già da qualche anno, sono in mobilità e protestano per il mancato reinserimento in società della Regione Sardegna a seguito dell'acccordo firmato proprio un anno fa, il 22 dicembre 2011.



"Murare gli ingressi vuol dire che se non si fa l'accordo vivi non si esce - commenta Gianni Medda, un operaio ex Rockwool, nel piazzale antistante la galleria occupata - il segnale è molto chiaro". Questo pomeriggio è previsto un nuovo incontro alla Regione per discutere della vertenza.



"Oggi la politica deve rispettare la dignità di quelle persone che sono lì dentro - aggiunge Salvatore Corriga, delegato Rsu Cgil - c'è un accordo che chiediamo venga rispettato. Noi vent'anni fa abbiamo lasciato le miniere con una promessa che non è stata rispettata. Oggi gli accordi si devono rispettare".