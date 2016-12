foto Da video

- Due coniugi di Villagrande Strisaili, in Ogliastra, sono morti in uno scontro frontale sulla Nuoro-Lanusei. Probabilmente a causa del maltempo, la Punto su cui viaggiavano le vittime ha invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata con un fuoristrada in un tratto della statale coperto da neve e ghiaccio. Nell'impatto marito e moglie non hanno avuto scampo: Mario Staffa, di 68 anni, e Assunta Olianas, di 63, sono morti sul colpo.