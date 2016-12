foto Dal Web

12:44

- Incidente stradale a Olbia sabato sera per guida in stato di ebrezza: un fatto purtroppo normale, se non fosse che a condurre la vettura c'era il parroco di Telti, don Vladimiro Boyko. Come riporta La Nuova Sardegna, il sacerdote, di origini ucraine, è finito contro una Panda, guidata da una ragazza, scaraventandola sulla piazzola della fermata dell'autobus. Per la donna ferite e contusioni, per il religioso, positivo all'alcoltest (1,75), patente ritirata.