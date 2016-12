foto Ansa

15:11

- Un ragazzo di 16 anni di Girasole, piccolo centro dell'Ogliastra, ha subito l'amputazione della mano sinistra, completamente spappolata dall'esplosione di un grosso petardo. Insieme a lui è rimasto ferito un coetaneo, ricoverato in oculistica, ma non in condizioni gravi. I due ragazzi avevano assemblato l'ordigno in modo rudimentale nella cantina di casa dove, poi, improvvisamente è esploso.