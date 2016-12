foto Ansa

14:40

- Venti anni di reclusione per abusi sessuali e concorso nell'omicidio di un neonato per il pensionato di 72 anni, originario di Nuxis (Cagliari), accusato di aver abusato per anni della figlia e di aver ucciso il bebè nato dall'incesto. Il giudice ha inoltre rinviato a giudizio la donna, vittima delle violenze, per aver aiutato il padre-orco nell'uccisione del piccolo e nell'occultamento del cadavere sotto un cavalcavia di Siliqua nel 1996.