foto Ap/Lapresse

16:08

- Un uomo di 39 anni è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso mentre tentava di impiccare un cagnolino a un albero. E' successo a Cagliari. L'uomo, che dovrà rispondere di maltrattamento di animali, si è giustificato dicendo di aver picchiato il cane perché non smetteva di abbaiare. Dopo averlo impiccato, voleva trasformare il cagnolino in un bersaglio per il lancio di pietre. L'animale è stato salvato.