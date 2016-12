foto Ap/Lapresse 19:38 - Incidente durante una battuta di caccia nelle campagne di Irgoli, in provincia di Nuoro. Un ragazzino di 12 anni è stato colpito alla testa da un colpo di fucile esploso inavvertitamente da un uomo di 64 anni, carabiniere in pensione. Il proiettile ha centrato la parte sinistra del cranio. Trasportato in elicottero all'ospedale, il ragazzo è stato operato nel pomeriggio. Si spera che riesca a superare la notte. - Incidente durante una battuta di caccia nelle campagne di Irgoli, in provincia di Nuoro. Un ragazzino di 12 anni è stato colpito alla testa da un colpo di fucile esploso inavvertitamente da un uomo di 64 anni, carabiniere in pensione. Il proiettile ha centrato la parte sinistra del cranio. Trasportato in elicottero all'ospedale, il ragazzo è stato operato nel pomeriggio. Si spera che riesca a superare la notte.

In un delicatissimo intervento chirurgico è stato estratto il proiettile dalla testa del ragazzo, che ora lotta tra la vita e la morte.



E' stato intanto interrogato dai carabinieri della compagnia di Siniscola il cacciatore che ha esploso il colpo che ha colpito il ragazzino: si tratta di Francesco Paletta, al quale i militari hanno sequestrato il fucile. L'uomo, 64 anni, ex carabiniere ora in pensione, è sotto choc. Sentiti anche i familiari del ragazzino e gli altri compagni di battuta. Il dodicenne, che a Nuoro frequenta la prima media, ha accompagnato il padre Nicola e un gruppo di amanti delle doppiette per la terza giornata di caccia grossa in Sardegna: era una battuta di caccia al cinghiale. Per lui una sorta di battesimo per entrare nell'età adulta "imparando" quell'arte che va oltre la passione, rischiosa certo ma temprante.



In tuta mimetica come gli esperti cacciatori, il ragazzino si è immerso tra i cespugli aspettando l'ambita preda. Non lontano da lui c'erano gli adulti pronti a sparare. Quando finalmente qualcosa si è mosso, tutti hanno pensato al cinghiale ed è partita la fucilata: purtroppo tra la macchia non c'era nessun animale e il colpo, micidiale, non ha lasciato scampo al ragazzino, raggiunto alla testa.



I soccorsi sono stati immediati. Prima il 118 poi l'arrivo dell'elicottero e il trasporto d'urgenza al San Francesco di Nuoro. Le condizioni del ragazzino sono apparse subito gravissime. Dopo gli esami di routine e una prima Tac, la decisione dei medici di portarlo in sala operatoria per un intervento disperato.