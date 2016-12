foto Twitter

- Blitz degli operai dell'Alcoa a Cagliari: una ventina di manifestanti per protestare contro la chiusura definitive della fabbrica di Portovesme, si sono improvvisati lavavetri ai semafori della città. "E' un gesto simbolico forte - ha spiegato Manolo Mureddu, delegato Cisl degli appalti - per dire che, senza nulla togliere a chi lava i vetri, a noi non rimane altro da fare e questo fatto non possiamo accettarlo".