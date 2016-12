foto Ansa

12:16

- E' stata spenta con un giorno di anticipo l'ultima cella dello stabilimento Alcoa di Portovesme, in Sardegna. Da questa mattina, dunque, la fabbrica al centro di un'annosa vertenza è ferma. Intanto pare con tutta probabilità destinata a saltare la manifestazione a Roma, davanti a Palazzo Chigi, organizzata da lavoratori e sindacati per martedì 6 novembre. Dalla Questura non è infatti arrivata nessuna autorizzazione.