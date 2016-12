foto LaPresse

21:51

- E' scattato l'allarme bomba questa sera a Porto Rotondo, nelle vicinanze di Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi. Forze dell'ordine mobilitate dopo il ritrovamento di un pacco sospetto con la scritta "per Silvio Berlusconi". Sul posto sono arrivati gli artificieri di Sassari e Nuoro. Nel pacco non vi sarebbe alcun ordigno in grado di esplodere. Si sarebbe trattato soltanto di un gesto dimostrativo.