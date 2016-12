foto LaPresse 12:01 - Dopo anni di trattative, annunci e smentite, Silvio Berlusconi ha venduto Villa Certosa?. Per "Libero" lo avrebbe fatto per la bellezza di 470 milioni di euro: la cifra più alta di sempre pagata per l'acquisto di un immobile privato. Il quotidiano parla di un accordo con un capo di Stato dell'ex Urss. Per la firma sul contratto, si dovrà però attendere il mese di novembre. Ma l'avvocato Ghedini afferma: Villa Certosa non è in vendita. - Dopo anni di trattative, annunci e smentite, Silvio Berlusconi ha venduto Villa Certosa?. Per "Libero" lo avrebbe fatto per la bellezza di 470 milioni di euro: la cifra più alta di sempre pagata per l'acquisto di un immobile privato. Il quotidiano parla di un accordo con un capo di Stato dell'ex Urss. Per la firma sul contratto, si dovrà però attendere il mese di novembre. Ma l'avvocato Ghedini afferma: Villa Certosa non è in vendita.

''Villa Certosa non è in vendita e conseguentemente non ci sono trattative in corso", dichiara l'avvocato Niccolò Ghedini. "In relazione all'articolo apparso quest'oggi in prima pagina su Libero dove si afferma che Villa Certosa sarebbe stata venduta - aggiunge il legale di Berlusconi - bisogna osservare che trattasi di notizia totalmente destituita di ogni fondamento''.



L'immobile principale di Villa Certosa, che si trova a Porto Rotondo, è composto di 68 vani, ma in origine, prima della ristrutturazione, erano addirittura 75. Al suo interno ci sono diverse piscine, numerose altre ville dependance, teatri e parchi. Per la manutenzione servono circa 135 persone.