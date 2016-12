Sassari, pensionato di 78 anni ucciso in casa

foto LaPresse 12:25 - E' giallo a Sassari dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un pensionato di 78 anni all'interno della sua abitazione. Per gli inquirenti si tratterebbe di un omicidio. La vittima, Pietro Paolo Clemente, è stata trovata morta in casa dalla polizia, con una coperta che gli copriva la faccia, una ferita alla testa e varie contusioni sul corpo. L'uomo era un orologiaio. - E' giallo a Sassari dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un pensionato di 78 anni all'interno della sua abitazione. Per gli inquirenti si tratterebbe di un omicidio. La vittima, Pietro Paolo Clemente, è stata trovata morta in casa dalla polizia, con una coperta che gli copriva la faccia, una ferita alla testa e varie contusioni sul corpo. L'uomo era un orologiaio.

Nella mattina di sabato, poco prima delle 10, un cugino, preoccupato perché non aveva notizie da ieri, si è recato a casa dell'anziano. Non essendo riuscito a entrare, ha bloccato una volante della polizia in servizio nella zona. Gli agenti sono entrati nell'abitazione dell'uomo e l'hanno trovato riverso sul pavimento.



L'uomo, che per hobby faceva l'orologiaio ma non aveva alcuna bottega, è stato ucciso con tutta probabilità nella notte. Le ferite al capo fanno pensare che l'omicida l'abbia colpito con un corpo contundente. Non è ancora stato stabilito se dalla casa, nel centrale corso Umberto, manchi qualcosa.



Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile e gli esperti della Scientifica della Questura di Sassari. Le indagini sono coordinate dal magistrato della Procura di Sassari, Paolo Piras.